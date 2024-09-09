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2 л, АКП: в продажу поступил надежный доступный «японец»

В Белоруссии поступила в продажу десятилетняя Mazda CX-5 за 2,7 млн рублей

В Белоруссии владелец продает десятилетнюю Mazda CX-5 с пробегом 944 километра за 2,7 млн рублей. Уточняется, что автомобиль стоит в гараже с 2015 года.

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Владелец сообщил, что на автомобиле была совершена только одна поездка: из Москвы в Минск. После простоя машина прошла ТО у дилера.

В числе опций продаваемой Mazda CX-5 круиз-контроль, подогрев кресел, датчики света и дождя, видеорегистратор. Под капотом авто 2-литровый двигатель, 6-ступенчатый «автомат». Привод передний.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Quto.ru

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Ушакова Ирина
Фото:auto.ru
Количество просмотров 20275
09.09.2024
Фото:auto.ru
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Отзывы о Mazda CX-5 ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-24