2 л, АКП: в продажу поступил надежный доступный «японец»

В Белоруссии поступила в продажу десятилетняя Mazda CX-5 за 2,7 млн рублей

В Белоруссии владелец продает десятилетнюю Mazda CX-5 с пробегом 944 километра за 2,7 млн рублей. Уточняется, что автомобиль стоит в гараже с 2015 года.

Владелец сообщил, что на автомобиле была совершена только одна поездка: из Москвы в Минск. После простоя машина прошла ТО у дилера.

В числе опций продаваемой Mazda CX-5 круиз-контроль, подогрев кресел, датчики света и дождя, видеорегистратор. Под капотом авто 2-литровый двигатель, 6-ступенчатый «автомат». Привод передний.

Mazda CX-5

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Quto.ru