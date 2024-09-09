В Минэнерго рассказали, что будет с ценами на бензин в РФ в ближайшее время

Министр энергетики Цивилев: цены на бензин в России будут стабильными долгое время

Российская нефтяная отрасль накопила достаточные запасы бензина в объеме 2 млн тонн, а дизеля – 3,5 млн тонн, на рынке топлива поддерживается высокий уровень предложения. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев в рамках прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума.

Он заверил, что цены на бензин и дизель в России будут оставаться стабильными в долгосрочной перспективе благодаря принятым правительством необходимых мер.

«Что касается текущей ситуации, то нам удалось насытить рынок и сформировать достаточные запасы: по бензину они составляют примерно 2 млн тонн, по дизелю – около 3,5 млн тонн. Кроме того, нефтяные компании поддерживают высокий уровень предложения топлива на бирже, что закладывает долгосрочную основу для стабилизации цен», – уточнил министр.

Напомним, 6 сентября завершил свою работу Восточный экономический форум, он проходил на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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Источник: tass.ru