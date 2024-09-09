Продать или починить? Тот случай, когда выгоднее продать

Эксперт перечислил 5 проблем, при которых от автомобиля лучше избавиться

Не важно, как тщательно вы ухаживаете за автомобилем, со временем ему потребуется замена. Лучше продать машину до возникновения серьезных неисправностей. Вот несколько проблем, при которых стоит задуматься о продаже.

Неисправности трансмиссии

Механическую коробку передач еще можно отремонтировать без больших затрат, но с вариаторами или «роботами» ситуация сложнее. Поломка этих систем может потребовать значительных вложений и нет гарантии, что ремонт выполнят качественно.

Двигатель

Другая серьезная проблема – неисправность силового агрегата. Если возникают проблемы с блоком или поршневой группой, ремонт может обойтись очень дорого.

Как только появляются такие признаки, как потеря мощности или дым из выхлопной трубы, лучше рассмотреть продажу автомобиля.

Коррозия

Коррозия кузова также требует внимания. Если машина уже старая, ржавчина может постепенно охватить кузовные элементы. Полностью устранить коррозию сложно, поэтому при ее появлении лучше продать машину, чем тратить средства на ее восстановление.

Геометрия

Нарушение геометрии кузова после ДТП также является серьезной проблемой. Даже легкие аварии могут привести к деформации, что делает автомобиль небезопасным. Продажа такого автомобиля позволит избежать затрат на восстановление и возможных рисков.

Ремни и подушки

Не менее важны элементы безопасности, такие как ремни и подушки. Восстановление этих систем дорого и не всегда гарантирует надежность. Если автомобиль был в аварии и безопасность нарушена, лучше продать его во избежание дополнительных расходов и проблем.

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Источник: naavtotrasse.ru