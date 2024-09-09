4 метра, 116 л.с., автомат: Volkswagen выпустит новый дешевый кроссовер
Volkswagen готовит новый дешевый кроссовер. Автомобиль получил кодовое название Project 246. Он будет проще, чем уже выпускаемые Nivus и T-Cross, и планируется в качестве ответа Renault Kardian, заменившего Sandero Stepway.
Project 246 будет создан на основе платформы MQB. По размерам новинка будет близка Skoda Fabia с длиной кузова 4,1 метра и колесной базой 2,56 метра, идеи для интерьерных решений возьмут от этого же автомобиля.
Предварительно сообщается, что новинку оснастят битопливным (бензин и этанол) атмосферником мощностью до 116 л.с. и АКП.
Премьера автомобиля ожидается в середине 2025 года. Скорее всего, автомобиль будет локальным и не появится за пределами Латинской Америки.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: Autos Segredos