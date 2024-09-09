#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

4 метра, 116 л.с., автомат: Volkswagen выпустит новый дешевый кроссовер

Компания Volkswagen готовит кросс-хэтч Project 246 размером с Sandero Stepway

Volkswagen готовит новый дешевый кроссовер. Автомобиль получил кодовое название Project 246. Он будет проще, чем уже выпускаемые Nivus и T-Cross, и планируется в качестве ответа Renault Kardian, заменившего Sandero Stepway.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Срочно покупать машину или подождать скидок? Что будет с ценами на авторынке после повышения утильсбора

Project 246 будет создан на основе платформы MQB. По размерам новинка будет близка Skoda Fabia с длиной кузова 4,1 метра и колесной базой 2,56 метра, идеи для интерьерных решений возьмут от этого же автомобиля.

Volkswagen Project 246
Volkswagen Project 246

Предварительно сообщается, что новинку оснастят битопливным (бензин и этанол) атмосферником мощностью до 116 л.с. и АКП.

Премьера автомобиля ожидается в середине 2025 года. Скорее всего, автомобиль будет локальным и не появится за пределами Латинской Америки.

Volkswagen Project 246
Volkswagen Project 246

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: Autos Segredos

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 90
09.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0