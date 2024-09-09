#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Ваша машина прослужит дольше, если соблюдать эти условия – лайфхак эксперта

Эксперт Ананьев перечислил способы продления срока эксплуатации автомобиля

Срок эксплуатации автомобиля зависит от манеры вождения водителя, а содержание транспортного средства в чистоте и порядке еще и повысит его стоимость при перепродаже. Об этом рассказал эксперт Иван Ананьев.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Именно водитель принимает решение о том, когда проводить техническое обслуживание, какие запчасти использовать и как часто заезжать на мойку. Кроме того, спокойная манера вождения, поддержание шин и тормозов в хорошем состоянии, а интерьера – в чистоте помогут не только продлить срок эксплуатации, но и повысить стоимость продажи», – подчеркнул специалист.

Срочно покупать машину или подождать скидок? Что будет с ценами на авторынке после повышения утильсбора

По словам Ананьева, жителям мегаполисов нужно каждые 7-8 тыс. км. менять масло, а при использовании минерального интервал сократить вдвое. При выборе технических жидкостей самое главное, чтобы оно соответствовало техническим рекомендациям производителя, уточняет Ананьев.

«Соблюдение сроков и объемов планового обслуживания не обязательство, а лишь рекомендация и памятка для владельцев. Но сильно превышать межсервисный интервал не стоит, это может негативно сказаться на техническом состоянии автомобиля и привести к отказу в гарантийном ремонте в случае возникновения неисправности», – констатирует эксперт.

При этом в сложных условиях эксплуатации замену масла, фильтров и свечей, необходимо проводить чаще регламента, подчеркивает Ананьев. Также не стоит забывать о проверке давления в шинах.

«Кроме повышенного износа протектора, она может обернуться проколом, чрезмерной нагрузкой на элементы подвески. Многие также недооценивают степень разрушительного воздействия грязи, которая оседает на автомобиле в процессе эксплуатации. Она может ухудшать работу системы охлаждения двигателя и вызывать коррозию кузовных панелей», – предупреждает специалист.

Не стоит забывать о защите кузова пленкой керамикой или «жидким стеклом». Можно воспользоваться и непрофессиональными средствами, они обеспечат достаточно хороший гидрофобный эффект, но от механических повреждений не смогут защитить, констатирует Ананьев.

Что касается салона, то отделку из натуральной кожи необходимо обязательно чистить и увлажнять специальными средствами минимум один раз в три месяца при умеренной эксплуатации автомобиля. А сам салон беречь от воздействия прямых солнечных лучей и резких перепадов температур, подытожил Ананьев.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: russian.rt.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 224
09.09.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1