Ваша машина прослужит дольше, если соблюдать эти условия – лайфхак эксперта

Эксперт Ананьев перечислил способы продления срока эксплуатации автомобиля

Срок эксплуатации автомобиля зависит от манеры вождения водителя, а содержание транспортного средства в чистоте и порядке еще и повысит его стоимость при перепродаже. Об этом рассказал эксперт Иван Ананьев.

«Именно водитель принимает решение о том, когда проводить техническое обслуживание, какие запчасти использовать и как часто заезжать на мойку. Кроме того, спокойная манера вождения, поддержание шин и тормозов в хорошем состоянии, а интерьера – в чистоте помогут не только продлить срок эксплуатации, но и повысить стоимость продажи», – подчеркнул специалист.

По словам Ананьева, жителям мегаполисов нужно каждые 7-8 тыс. км. менять масло, а при использовании минерального интервал сократить вдвое. При выборе технических жидкостей самое главное, чтобы оно соответствовало техническим рекомендациям производителя, уточняет Ананьев.

«Соблюдение сроков и объемов планового обслуживания не обязательство, а лишь рекомендация и памятка для владельцев. Но сильно превышать межсервисный интервал не стоит, это может негативно сказаться на техническом состоянии автомобиля и привести к отказу в гарантийном ремонте в случае возникновения неисправности», – констатирует эксперт.

При этом в сложных условиях эксплуатации замену масла, фильтров и свечей, необходимо проводить чаще регламента, подчеркивает Ананьев. Также не стоит забывать о проверке давления в шинах.

«Кроме повышенного износа протектора, она может обернуться проколом, чрезмерной нагрузкой на элементы подвески. Многие также недооценивают степень разрушительного воздействия грязи, которая оседает на автомобиле в процессе эксплуатации. Она может ухудшать работу системы охлаждения двигателя и вызывать коррозию кузовных панелей», – предупреждает специалист.

Не стоит забывать о защите кузова пленкой керамикой или «жидким стеклом». Можно воспользоваться и непрофессиональными средствами, они обеспечат достаточно хороший гидрофобный эффект, но от механических повреждений не смогут защитить, констатирует Ананьев.

Что касается салона, то отделку из натуральной кожи необходимо обязательно чистить и увлажнять специальными средствами минимум один раз в три месяца при умеренной эксплуатации автомобиля. А сам салон беречь от воздействия прямых солнечных лучей и резких перепадов температур, подытожил Ананьев.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: russian.rt.com