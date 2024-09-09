Haval представил обновленный H6 третьего поколения, несмотря на наличие четвертого

Выход на китайский рынок Haval H6 Classic Edition запланирован на 10 сентября

Haval объявила о добавлении версии Classic Edition в свою серию H6, выход которой на китайский рынок запланирован на 10 сентября. Судя по официальным изображениям, Haval H6 Classic Edition сохраняет стиль дизайна третьего поколения H6, несмотря на то что уже было представлено четвертое поколение модели с обновленным дизайном.

Haval H6 Classic Edition

Элементы оформления Classic Edition включают переднюю многоугольную решетку радиатора с серебристой сетчатой структурой (у нового поколения модели она совсем другая), традиционные выдвижные дверные ручки, багажник на крыше, 18-дюймовые пятиспицевые алюминиевые диски и задние фонари, объединенные в линейку. Габариты пока не раскрыты, но для справки: длина, ширина и высота Haval H6 третьего поколения составляют (д/ш/в) 4653/1886/1730 мм соответственно, с колесной базой в 2738 мм.

Интерьер Haval H6 Classic Edition также аналогичен модели третьего поколения и включает 10,25-дюймовую ЖК-панель приборов, 12,3-дюймовый плавающий центральный экран управления, поворотный селектор передач и панель беспроводной зарядки на центральной консоли. Трехспицевое рулевое колесо выполнено в том же стиле. Сиденья обтянуты кожей и включают электрическую регулировку водителя, подогрев передних сидений, задние вентиляционные отверстия для кондиционера, задние порты USB, управление мобильным телефоном и голосовое управление.

Ожидается, что Haval H6 Classic Edition будет оснащен 1.5T двигателем, мощностью 181 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатой DCT, аналогичной Haval H6 третьего поколения. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, а средний расход топлива на 100 км — 7,13 л.

По информации от дилеров, Haval H6 Classic Edition уже поступил в продажу в Китае и будет предлагаться в одной комплектации. Стоит отметить, что по сравнению с Haval H6 третьего поколения, Classic Edition лишен проекционного дисплея, системы экстренного удержания полосы, системы помощи при смене полосы, предупреждений о движении задним ходом и открытии дверей, что предполагает более бюджетный вариант модели. Для справки: цена Haval H6 четвертого поколения начинается от 117 900 юаней (около 1,5 млн рублей).

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Источник: СarNewsChina