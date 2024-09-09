Свершилось! Оформить ПТС станет проще — страны подписали соглашение в рамках ЕАЭС

Россия и Казахстан подписали соглашение об упрощении процесса оформления ЭПТС

Российский администратор системы электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) АО «Электронный паспорт» совместно с национальным оператором систем электронных паспортов Казахстана – АО «Национальные информационные технологии», подписали в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии Соглашение об информационном взаимодействии. Информация об этом появилась на сайте Минэкономразвития РФ.

«Подписание соглашения – очень важный шаг в развитии евразийской системы электронных паспортов. Реализация данного соглашения позволит России и Казахстану ускорить процедуру оформления паспортов транспортных средств, упростит выпуск и взаимное обращение безопасных транспортных средств на территории обеих стран, минимизирует документооборот, а также издержки граждан и бизнеса», – сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Документ подготовлен в соответствии с договоренностями между странами «евразийской пятерки» о введении единых форм ПТС и организации наднациональной системы электронных паспортов в ЕАЭС.

Вольвач уточнил, что только за 2024 год в России оформлено свыше 200 тыс. ЭПТС на автомобили, ввезенные из стран-членов ЕАЭС. Причем на машины, ввезенные в РФ из Казахстана, приходится 17 тыс. ЭПТС.

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Источник: economy.gov.ru