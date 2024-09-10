Вот что необходимо проверить в машине сразу после покупки

Эксперт Стрельбицкий: после покупки авто нужно провести углубленную диагностику

Вскоре после покупки машины нужно провести серьезную проверку транспорта, чтобы выявить возможный износ деталей, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Он отметил, что прежде всего нужно заменить те расходные материалы, проверить которые невозможно: масла и прочие техжидкости, масляный и топливный фильтры, ремень ГРМ. Также после проверки состояния можно поменять воздушный и салонный фильтры, свечи.

Следует выявить степень износа тормозных колодок и дисков, оценить состояние резины по глубине протектора и общим повреждениям, рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Российская газета