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Вот что необходимо проверить в машине сразу после покупки

Эксперт Стрельбицкий: после покупки авто нужно провести углубленную диагностику

Вскоре после покупки машины нужно провести серьезную проверку транспорта, чтобы выявить возможный износ деталей, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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Он отметил, что прежде всего нужно заменить те расходные материалы, проверить которые невозможно: масла и прочие техжидкости, масляный и топливный фильтры, ремень ГРМ. Также после проверки состояния можно поменять воздушный и салонный фильтры, свечи.

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Следует выявить степень износа тормозных колодок и дисков, оценить состояние резины по глубине протектора и общим повреждениям, рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 178
10.09.2024
Фото:Depositphotos
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