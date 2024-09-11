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Закрытие сезона — мотопарад стартует с Зубовской улицы

21 сентября в Москве отметят завершение мотосезона-2024

В следующую субботу, 21 сентября, в Москве торжественно отметят закрытие мотосезона 2024 года.

В городе пройдет традиционный заезд представителей мотоклубов и всех желающих мотоциклистов столицы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы проводим городские мероприятия для мотоциклистов на протяжении 8 лет по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Они напоминают о важности соблюдения ПДД и привлекают внимание к мотокультуре. Прошлый фестиваль стал рекордным по количеству мотоциклистов. В заезде приняло участие более 15 тыс. человек. Приглашаем всех торжественно отметить завершение мотосезона-2024.

Количество мотоциклистов в Москве растет с каждым годом. Сегодня их более 100 тысяч.

Масштабный фестиваль пройдет в столице уже в 11-й раз. В этот раз мотоколонна начнет движение с Зубовской улицы. На старте и финише всех участников ждет насыщенная программа.

Традиционно колонну мотозаезда возглавляют столичные мотоклубы. Их порядок выхода на старт будет определен в ходе жеребьевки. Другие участники выйдут на трассу по мере прибытия на площадку.

10-й, юбилейный мотофестиваль в честь открытия мотосезона-2024 прошел 26 мая. В заезде по Садовому кольцу приняло участие рекордное количество мотоциклистов – более 15 тыс. человек. Гостей праздника весь день радовала яркая программа с выступлениями диджеев, каскадеров, концертами известных исполнителей, спортивными состязаниями, фаер-шоу, розыгрышем подарков и главного приза – мотоцикла.

В сентябре 2023 года в заезде в честь закрытия мотосезона приняли участие 12 тыс. мотоциклистов.

Оценка экспертов лаборатории

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Источник, фото: Дептранс Москвы

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Количество просмотров 204
11.09.2024
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