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Дебют гоночной версии супермощного хэтчбека состоится на чемпионате по ралли

Dodge представит 1070-сильный полноприводный хэтчбек Hornet R/T FC1-X

Американский производитель Dodge готовит к дебюту гоночную версию полноприводного хэтчбека Hornet Hornet R/T FC1-X мощностью свыше 1000 л.с.

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Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете, но достоверно известно, что для разгона до первой сотни автомобилю понадобится 1,4 секунды.

Под капотом новинки, вполне вероятно, силовой агрегат мощностью 800 кВт (1070 л.с.). Такой ставят на машины группы Nitrocross – на трассе они способны демонстрировать продольное ускорение почти до 2G.

Dodge Hornet R/T FC1-X
Dodge Hornet R/T FC1-X

Уникальная подвеска позволяет регулировать углы наклона колес и стабилизаторы. Премьера новинки состоится в ходе чемпионата Nitrocross, где раллийные автомобили соревнуются на комбинированных трассах с грунтом и асфальтом, включая прыжки через 60-метровые пропасти.

Dodge Hornet R/T FC1-X
Dodge Hornet R/T FC1-X

У серийного Hornet R/T мощность 288 л.с. и крутящий момент 519 Нм, а функция PowerShot добавляет 30 л.с. на короткий срок.

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Источник: electrek.co

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Светлана Тарасенко
Фото:Dodge
Количество просмотров 60
10.09.2024
Фото:Dodge
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