Этот белорусский кроссовер подорожал в России: сколько он сейчас стоит
Белорусская марка Belgee поднял цены на свой кроссовер X70. Во всех версиях машина подорожала на 35 тыс. руб. с момента дебюта в РФ, состоявшегося в июле 2024 года.
Кроссовер в начальной версии Active с передним приводом сейчас стоит 2 634 990 руб., на старте продаж в такой же комплектации он стоил 2 599 990 руб. В версии Style с передним приводом кроссовер в данный момент предлагается за 2 754 990 руб. (в июле 2024 года – 2 719 990 руб.).
Стоимость полноприводных версий стартует от 2 929 990 руб. За такую сумму машина доступна в комплектации Style. Belgee X70 в старших версиях с полным приводом Prestige и Prestige+ стоит 3 129 990 и 3 234 990 руб. соответственно (прежние цены – 2 894 990, 3 094 990 и 3 199 990 руб. соответственно).
Belgee X70 представляет собой лицензионную копию китайского кроссовера Geely Atlas Pro, который до сих пор продается в России официально под китайским брендом.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: Autonews.ru