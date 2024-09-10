Этот белорусский кроссовер подорожал в России: сколько он сейчас стоит

Белорусский кроссовер Belgee X70 по всех версиях стал дороже на 35 тыс. рублей

Белорусская марка Belgee поднял цены на свой кроссовер X70. Во всех версиях машина подорожала на 35 тыс. руб. с момента дебюта в РФ, состоявшегося в июле 2024 года.

Кроссовер в начальной версии Active с передним приводом сейчас стоит 2 634 990 руб., на старте продаж в такой же комплектации он стоил 2 599 990 руб. В версии Style с передним приводом кроссовер в данный момент предлагается за 2 754 990 руб. (в июле 2024 года – 2 719 990 руб.).

Стоимость полноприводных версий стартует от 2 929 990 руб. За такую сумму машина доступна в комплектации Style. Belgee X70 в старших версиях с полным приводом Prestige и Prestige+ стоит 3 129 990 и 3 234 990 руб. соответственно (прежние цены – 2 894 990, 3 094 990 и 3 199 990 руб. соответственно).

Belgee X70 представляет собой лицензионную копию китайского кроссовера Geely Atlas Pro, который до сих пор продается в России официально под китайским брендом.

Belgee X70

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru