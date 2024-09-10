Тело погибшего пришлось деблокировать: детали серьезного ДТП в Амурской области

В Приамурье в аварии с автобусом погиб водитель

В Амурской области на 11-м километре трассы на подъезде к городу Свободному произошло ДТП. Там столкнулись автобус и легковушка. На место аварии отправились спасатели.

Они применили аварийно-спасательный инструмент, чтобы деблокировать тело погибшего мужчины из легковой машины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: ГУ МЧС России по Амурской области