#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

За наведение порядка на ж/д переездах взялись прокуроры

Генпрокуратура предложила увеличить количество камер и шлагбаумов на переездах

Согласно статистике ГИБДД, за первые семь месяцев 2024 года на железнодорожных переездах произошло на 9,8% больше ДТП, чем за аналогичный период прошлого года, при этом число погибших увеличилось на 15,8%.

В ответ на растущий уровень аварийности Генеральная прокуратура предложила ряд мер для улучшения ситуации.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В качестве основной меры Генпрокуратура предложила увеличить количество камер на переездах и установить дополнительные шлагбаумы и барьеры. Эти предложения соответствуют существующему постановлению Правительства 2020 года, в котором определены правила установки камер. Минтранс уже работает над внесением поправок в это постановление, чтобы расширить юридические основания для установки новых комплексов.

Дополнительно Генпрокуратура рекомендовала ОАО РЖД оснастить места пересечения путей устройствами, препятствующими несанкционированному проезду. Это предполагает установку дополнительных ограждений и шлагбаумов на тех переездах, где их еще нет. В настоящее время на балансе РЖД находится 10,1 тыс. переездов, из которых 7,9 тыс. являются регулируемыми. В 2023 году на 15 переездах были установлены шлагбаумы, а на 2024 год планируется замена ограждений на 103 переездах.

Продать или починить? Тот случай, когда выгоднее продать

Еще одной инициативой стало предложение включить в экзаменационные маршруты для получения водительских прав участки с переездами. Сейчас проверка этих навыков производится на автодромах, где есть имитационные знаки и разметка, но это требование необязательное.

В настоящее время за нарушение правил проезда переездов установлены штрафы до 5 тыс. рублей или лишение прав до года. Предлагается ввести уголовную ответственность.

Эксперт Петр Шкуматов из движения «Синие ведерки» считает, что наиболее эффективными мерами для снижения аварийности будут установка шлагбаумов и барьеров. Он также предлагает ввести предельную интенсивность движения на переездах, при превышении которой власти должны будут строить путепроводы или эстакады.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Коммерсант»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 55
10.09.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0