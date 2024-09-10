За наведение порядка на ж/д переездах взялись прокуроры

Генпрокуратура предложила увеличить количество камер и шлагбаумов на переездах

Согласно статистике ГИБДД, за первые семь месяцев 2024 года на железнодорожных переездах произошло на 9,8% больше ДТП, чем за аналогичный период прошлого года, при этом число погибших увеличилось на 15,8%.

В ответ на растущий уровень аварийности Генеральная прокуратура предложила ряд мер для улучшения ситуации.

В качестве основной меры Генпрокуратура предложила увеличить количество камер на переездах и установить дополнительные шлагбаумы и барьеры. Эти предложения соответствуют существующему постановлению Правительства 2020 года, в котором определены правила установки камер. Минтранс уже работает над внесением поправок в это постановление, чтобы расширить юридические основания для установки новых комплексов.

Дополнительно Генпрокуратура рекомендовала ОАО РЖД оснастить места пересечения путей устройствами, препятствующими несанкционированному проезду. Это предполагает установку дополнительных ограждений и шлагбаумов на тех переездах, где их еще нет. В настоящее время на балансе РЖД находится 10,1 тыс. переездов, из которых 7,9 тыс. являются регулируемыми. В 2023 году на 15 переездах были установлены шлагбаумы, а на 2024 год планируется замена ограждений на 103 переездах.

Еще одной инициативой стало предложение включить в экзаменационные маршруты для получения водительских прав участки с переездами. Сейчас проверка этих навыков производится на автодромах, где есть имитационные знаки и разметка, но это требование необязательное.

В настоящее время за нарушение правил проезда переездов установлены штрафы до 5 тыс. рублей или лишение прав до года. Предлагается ввести уголовную ответственность.

Эксперт Петр Шкуматов из движения «Синие ведерки» считает, что наиболее эффективными мерами для снижения аварийности будут установка шлагбаумов и барьеров. Он также предлагает ввести предельную интенсивность движения на переездах, при превышении которой власти должны будут строить путепроводы или эстакады.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Коммерсант»