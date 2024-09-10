Запчасти для «корейцев» внесли в перечень параллельного импорта

Минпромторг включил запчасти для Kia и Hyundai в список параллельного импорта

Минпромторг внес в перечень разрешенных товаров для параллельного импорта автозапчасти и компоненты брендов Kia и Hyundai. Пресс-служба ведомства сообщила, что дополнение списка обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок у россиян. Мера должна обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями.

В более ранней версии перечня товаров для параллельного импорта бренд Kia был представлен кодами ТН ВЭД 8702-8705 (легковые, коммерческие, грузовые автомобили, спецтехника).

Под маркой Hyundai, кроме ТС, можно было ввозить двигатели, стартеры, насосы, приборы радиолокации и радиоуправления, электродвигатели стеклоочистителей.

Теперь список разрешенных к параллельному импорту автозапчастей под этими брендами заметно расширен.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации