Пострадали 32 человека: подробности о ДТП с перевернувшимся автобусом в Якутии
В Якутии на федеральной трассе «Лена» перевернулся автобус с пассажирами. По предварительной информации, в салоне автобуса вместе с водителем находились 35 человек. В результате инцидента 32 человека пострадали, три погибли.
Уточняется, что автобус направлялся в город Алдан из аэропорта города Чульман Нерюнгринского района. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Ранее стало известно, что сегодня на федеральной трассе «Лена» в районе 520 километра произошло ДТП. Пассажирский автобус съехал с трассы и опрокинулся.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: МВД по Республике Саха (Якутия)