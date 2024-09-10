Пострадали 32 человека: подробности о ДТП с перевернувшимся автобусом в Якутии

В Якутии на федеральной трассе «Лена» опрокинулся пассажирский автобус

В Якутии на федеральной трассе «Лена» перевернулся автобус с пассажирами. По предварительной информации, в салоне автобуса вместе с водителем находились 35 человек. В результате инцидента 32 человека пострадали, три погибли.

Уточняется, что автобус направлялся в город Алдан из аэропорта города Чульман Нерюнгринского района. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что сегодня на федеральной трассе «Лена» в районе 520 километра произошло ДТП. Пассажирский автобус съехал с трассы и опрокинулся.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: МВД по Республике Саха (Якутия)