Эти звуки в вашей машине должны насторожить

Эксперт Тимашов перечислил пять самых опасных звуков в автомобиле

Одним из самых опасных звуков в автомобиле является стук мотора, рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Он пояснил, что должен насторожить стук в ДВС на холодном и прогретом двигателе, вызванный износом коленчатого вала и поршневой группы. Если стук еще и сопровождается миганием сигнализатора низкого давления масла (красная лейка), то машину нужно заглушить и эвакуировать.

Также должен насторожить вой трансмиссии, усиливающийся с набором скорости.

О полном износе тормозных колодок свидетельствует скрип и скрежет тормозных механизмов.

Щелчки в ходовой части при движении автомобиля с вывернутыми колесами говорят о разрушении шарнира равных угловых скоростей (ШРУС).

Громкий стук подвески при наезде на небольшое препятствие говорит об износе шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора, пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Российская газета