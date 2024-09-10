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R – значит «революция»: китайские автобренды показали совместную новинку

Chery и Huawei презентовали совместный кроссовер Luxeed R7 и озвучили его цену

Посетители состоявшейся в Китае конференции по запуску второй совместной модели Huawei и Chery – кроссовера Luxeed R7, первыми узнали о стоимости новинки, и воочию увидели салон автомобиля. Со слов представителей компании, символ R в названии модели означает «революция».

Luxeed R7
Luxeed R7
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Согласно китайской классификации Luxeed R7 относится к классу среднеразмерных кроссоверов, при том, что в D-класс он явно не вписывается своими габаритами: 4956х1981х1634 мм при размере колесной базы 2950 мм. Стандартная комплектация подразумевает 20-дюймовые колеса, 21 дюймовые покупатель получит в виде дополнительной опции.

Luxeed R7
Luxeed R7

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Кроссовер с задним приводом оснащен одним электродвигателем мощностью 292 л. с., в полноприводной версии с пары моторов «сняли» 496 л. с. Запаса хода хватит на 667 и 736 км по циклу CLTC.

В списке оснащения: подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов, большое количество систем помощи водителю для автономного вождения, включая лидар на крыше, 12 ультразвуковых радаров, три миллиметровых радара и 11 камер.

Интерьер Luxeed R7
Интерьер Luxeed R7

Согласно озвученному на конференции предварительному прайсу, цена кроссовера составляет 268 тыс. юаней (порядка 3,38 млн рублей по актуальному курсу). В России седан Luxeed S7 предлагают по цене 8 млн рублей.

Источник: Российская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:Luxeed
Количество просмотров 158
10.09.2024
Фото:Luxeed
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