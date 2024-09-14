#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Старший брат Дастера: новый большой кроссовер покажут этой осенью

Крупный кроссовер Dacia Bigster представят публике 14 октября 2024 года

14 октября на Парижском автосалоне Dacia представит свой самый большой кроссовер – Dacia Bigster. Эта машина станет старшим братом популярного Duster и вызовет интерес не только у любителей доступных автомобилей, но и у тех, кто привык к комфорту и простору кроссоверов класса Volkswagen Tiguan.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Bigster будет на 300 мм длиннее Duster, достигая внушительных 4600 мм. Это значит, что автомобиль предложит больше места для ног пассажирам второго ряда и значительно увеличит вместимость багажника. В некоторых комплектациях Dacia Bigster получит третий ряд сидений, что позволит перевозить до семи человек.

Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Bigster будет построен на той же платформе, что и новый Duster, что, скорее всего, скажется на его доступности. Ожидается, что новинка будет стилистически близка к новому Duster, но с более массивными формами и характерными чертами флагманской модели.

В салоне Bigster нас ждет современная медиасистема с 10,1-дюймовым экраном, а также новая версия технологии YouClip. Эта технология предлагает множество интересных аксессуаров, которые легко фиксируются в специальных точках по всему салону.

Автомобиль будет предлагаться с гибридными силовыми установками и полным приводом. В других странах под брендом Renault автомобиль получит традиционные бензиновые и дизельные двигатели.

Bigster может стать серьезным конкурентом для Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail и других популярных кроссоверов.

Источник: IXBT

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 550
14.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0