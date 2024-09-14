Старший брат Дастера: новый большой кроссовер покажут этой осенью

Крупный кроссовер Dacia Bigster представят публике 14 октября 2024 года

14 октября на Парижском автосалоне Dacia представит свой самый большой кроссовер – Dacia Bigster. Эта машина станет старшим братом популярного Duster и вызовет интерес не только у любителей доступных автомобилей, но и у тех, кто привык к комфорту и простору кроссоверов класса Volkswagen Tiguan.

Bigster будет на 300 мм длиннее Duster, достигая внушительных 4600 мм. Это значит, что автомобиль предложит больше места для ног пассажирам второго ряда и значительно увеличит вместимость багажника. В некоторых комплектациях Dacia Bigster получит третий ряд сидений, что позволит перевозить до семи человек.

Bigster будет построен на той же платформе, что и новый Duster, что, скорее всего, скажется на его доступности. Ожидается, что новинка будет стилистически близка к новому Duster, но с более массивными формами и характерными чертами флагманской модели.

В салоне Bigster нас ждет современная медиасистема с 10,1-дюймовым экраном, а также новая версия технологии YouClip. Эта технология предлагает множество интересных аксессуаров, которые легко фиксируются в специальных точках по всему салону.

Автомобиль будет предлагаться с гибридными силовыми установками и полным приводом. В других странах под брендом Renault автомобиль получит традиционные бензиновые и дизельные двигатели.

Bigster может стать серьезным конкурентом для Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail и других популярных кроссоверов.

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Источник: IXBT