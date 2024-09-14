Новый кроссовер от Skoda заметили на тестах

Замаскированный прототип Skoda Kushaq 2025 был замечен на тестах в Альпах

Skoda готовит к запуску обновленный кроссовер Kushaq 2025, который станет заменой популярной модели, представленной в 2021 году. Несмотря на то, что Kushaq, аналог европейского Kamiq, продается только в Индии, его обновленная версия может стать значимым событием для всего бренда.

Skoda Kushaq 2025

Свежие шпионские снимки замаскированного прототипа Kushaq 2025, замеченного на тестовой площадке Skoda в Альпах, подтверждают, что обновление будет заметным. Первое, что бросается в глаза – это полностью переработанная передняя часть автомобиля. Фары, ранее разделенные на мелкие элементы, теперь стали значительно больше и объединены в единый блок. Изменения коснулись также и радиаторной решетки, требуя переработки края капота. Новый дизайн бампера добавляет обновленному Kushaq 2025 еще большей индивидуальности.

Skoda Kushaq 2025

Задняя часть автомобиля получила меньше изменений. Задние фонари сохранили свою форму, но возможно, получат незначительные модификации в графике. Защита также подверглась небольшому рестайлингу.

Помимо внешних изменений, Skoda Kushaq 2025 получит обширные улучшения в салоне. Ожидается введение системы панорамного обзора и автопилота 2-го уровня. Также Skoda рассматривает возможность расширения линейки двигателей, включив в нее новые варианты в дополнение к существующим бензиновым моторам 1,0 и 1,5 литра.

Дебют Skoda Kushaq 2025 ожидается в середине следующего года.

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Источник: motor.es