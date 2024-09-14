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Новый кроссовер от Skoda заметили на тестах

Замаскированный прототип Skoda Kushaq 2025 был замечен на тестах в Альпах

Skoda готовит к запуску обновленный кроссовер Kushaq 2025, который станет заменой популярной модели, представленной в 2021 году. Несмотря на то, что Kushaq, аналог европейского Kamiq, продается только в Индии, его обновленная версия может стать значимым событием для всего бренда.

Skoda Kushaq 2025
Skoda Kushaq 2025
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Свежие шпионские снимки замаскированного прототипа Kushaq 2025, замеченного на тестовой площадке Skoda в Альпах, подтверждают, что обновление будет заметным. Первое, что бросается в глаза – это полностью переработанная передняя часть автомобиля. Фары, ранее разделенные на мелкие элементы, теперь стали значительно больше и объединены в единый блок. Изменения коснулись также и радиаторной решетки, требуя переработки края капота. Новый дизайн бампера добавляет обновленному Kushaq 2025 еще большей индивидуальности.

Skoda Kushaq 2025
Skoda Kushaq 2025

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Задняя часть автомобиля получила меньше изменений. Задние фонари сохранили свою форму, но возможно, получат незначительные модификации в графике. Защита также подверглась небольшому рестайлингу.

Помимо внешних изменений, Skoda Kushaq 2025 получит обширные улучшения в салоне. Ожидается введение системы панорамного обзора и автопилота 2-го уровня. Также Skoda рассматривает возможность расширения линейки двигателей, включив в нее новые варианты в дополнение к существующим бензиновым моторам 1,0 и 1,5 литра.

Дебют Skoda Kushaq 2025 ожидается в середине следующего года.

Источник: motor.es

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Лежнин Роман
Фото:motor.es
Количество просмотров 125
14.09.2024
Фото:motor.es
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