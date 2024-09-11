Неформальный лидер? Историю этого SUV с пробегом проверяют чаще остальных

Эксперты выяснили, историю каких машин с пробегом россияне проверяют чаще всего

Российские автовладельцы при выборе автомобиля на вторичном рынке чаще всего проверяют историю эксплуатации компактного кроссовера Volkswagen Tiguan. Такой вывод сделали эксперты «Автотеки», сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито») по итогам анализа ситуации на авторынке РФ первых восьми месяцев 2024 года.

Отмечается, что доля запроса на Volkswagen Tiguan составила 3,57%. На втором месте по популярности поиска идет Kia Sportage – 3,52%, топ-3 замыкает Toyota RAV4 (3,04%), на четвертом месте Renault Duster (2,85%), и на пятом – Nissan Qashqai (2,83%).

Volkswagen Tiguan

Среди марок лидером по доле запросов среди внедорожников и кроссоверов стала Toyota, ее доля составила 8,21%. Второе место занимает марка Nissan (8,08%). Также в первую пятерку вошли Hyundai (7,01%), BMW (6,95%) и Kia (6,6%).

По словам руководителя развития бизнеса «Автотеки» Константина Болдырева, в настоящее время на рынке по запросам лидируют хорошо известные россиянам модели. При этом Болдырев допустил, что уже в обозримом будущем ситуация может измениться. В частности, китайский автопром традиционно сконцентрирован на сегменте SUV, такие автомобили методично заполняют и вторичный рынок в том числе.

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Источник: iz.ru