#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Неформальный лидер? Историю этого SUV с пробегом проверяют чаще остальных

Эксперты выяснили, историю каких машин с пробегом россияне проверяют чаще всего

Российские автовладельцы при выборе автомобиля на вторичном рынке чаще всего проверяют историю эксплуатации компактного кроссовера Volkswagen Tiguan. Такой вывод сделали эксперты «Автотеки», сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито») по итогам анализа ситуации на авторынке РФ первых восьми месяцев 2024 года.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Отмечается, что доля запроса на Volkswagen Tiguan составила 3,57%. На втором месте по популярности поиска идет Kia Sportage – 3,52%, топ-3 замыкает Toyota RAV4 (3,04%), на четвертом месте Renault Duster (2,85%), и на пятом – Nissan Qashqai (2,83%).

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Среди марок лидером по доле запросов среди внедорожников и кроссоверов стала Toyota, ее доля составила 8,21%. Второе место занимает марка Nissan (8,08%). Также в первую пятерку вошли Hyundai (7,01%), BMW (6,95%) и Kia (6,6%).

По словам руководителя развития бизнеса «Автотеки» Константина Болдырева, в настоящее время на рынке по запросам лидируют хорошо известные россиянам модели. При этом Болдырев допустил, что уже в обозримом будущем ситуация может измениться. В частности, китайский автопром традиционно сконцентрирован на сегменте SUV, такие автомобили методично заполняют и вторичный рынок в том числе.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 386
11.09.2024
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Tiguan ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+64