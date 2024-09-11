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Хорошие новости: цены на топливо в РФ пошли вниз — бензин Аи-95 подешевел на 3%

Впервые с июля цена Аи-95 на бирже опустилась ниже 70 тыс. рублей за тонну

Цена бензина Аи-92 снизилась в России на 2,14% и составила 60,447 тыс. рублей за тонну, а стоимость бензина марки Аи-95 на биржевых торгах по итогам вторника уменьшилась почти на 3% и опустилась ниже 70 тыс. рублей за тонну впервые с июля 2024 года. Такие данные следуют из сведений Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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Отмечается, что цена бензина Аи-95 снизилась на 2,89% – до 69,297 тыс. рублей за тонну. В последний раз цена этого вида топлива опускалась ниже отметки 70 тыс. рублей за тонну 11 июля текущего года. Бензин Аи-92 стал дешевле на 2,14% - до 60,447 тыс. рублей за тонну, а цена летнего дизельного топлива снизилась на 0,99%, до 61,188 тыс. рублей за тонну.

Что касается топочного мазута, то его цена упала на 2,02% до 27,291 тыс. рублей за тонну, а стоимость топлива для реактивных двигателей снизилась на 0,04%, до 81,826 тыс. рублей за тонну. Подешевели и сжиженные углеводородные газы – на 0,51% опустившись до 39,479 тыс. рублей за тонну.

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Источник: tass.ru

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Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 156
11.09.2024
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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