Rolf Krafton официально одобрен для дизелей MAN и Mercedes-Benz

Моторные масла рекомендованы для дизельных двигателей Deutz

Выпускаемые в России моторные масла Rolf Krafton S9 M-LA можно использовать для сервисного обслуживания широкого спектра дизельных двигателей Deutz, так как они прошли проверку и одобрены одним из лидеров мирового двигателестроения.

Завод по производству двигателей Deutz

Масло Rolf Krafton вязкостью 10W-40 может применяться в спецтехнике Hamm, Liebherr, Wirtgen, Titan, Sennebogen, Bomag и в автомобилях ведущих мировых производителей MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo. А также в автобусах и грузовых автомобилях МАЗ, где также двигатели Deutz.

Двигатели Deutz

В основе автомобильных масел Rolf Krafton S9 M-LA 10W-40 используется полностью синтетическое базовое масло с высокими эксплуатационными характеристиками.

Пакет присадок обеспечивает термостойкость, защиту от окисления, высокий индекс вязкости и хорошую текучесть при низких температурах.

Низкое содержание зольных элементов, фосфора и серы снижает негативное воздействие отработанных газов на системы очистки, что помогает продлить срок службы катализаторов и сажевых фильтров.

Справка

Deutz AG – мировая технологическая компания с более чем 150-летним опытом в разработке и производстве двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, судов и автономных электростанций.