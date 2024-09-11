#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Наконец, разобрались в китайских автобрендах: сколько их, кто и где выпускает

15 ведущих китайских компаний контролируют 60% всех автозаводов страны

Китайские автопроизводители все активнее выходят на мировой рынок, что подтверждается недавним анализом консалтинговой компании ANP Management Consulting.

Исследование описывает как концентрацию производственных мощностей в определенных регионах Китая, так и потенциал для глобальной экспансии и технологических новаций.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Наконец, разобрались в китайских автобрендах: сколько их, кто и где выпускает

Кто, где и сколько

Анализ показал, что 15 ведущих китайских производителей контролируют 60% всех автомобильных заводов страны, что свидетельствует о высокой концентрации в отрасли.

Основные производства сосредоточены в провинциях Гуандун, Цзянсу и Чжэцзян, в то время как западные и северные регионы имеют меньшее наполнение.

Средняя производственная мощность китайских заводов составляет около 173 620 единиц, при этом традиционные производители, такие как Great Wall Motors (14 заводов) и Geely Auto (13 заводов), сохраняют лидирующие позиции.

Однако производители электромобилей, в частности BYD, быстро наращивают свои мощности, и эта компания недавно обогнала Tesla по объемам производства.

Экспорт

Китайские автопроизводители увеличивают экспорт, который в 2023 году составил почти 5 млн автомобилей, что частично компенсирует избыточные мощности. В то же время наблюдается агрессивная ценовая война и консолидация на рынке, где менее эффективные производители сталкиваются с трудностями.

Планы

В Mercedes-Benz нашли управу на китайских конкурентов. Или смирились?

Будущее китайского автопрома связано с дальнейшими инвестициями в технологии, такими как автономное вождение, возможности подключения и альтернативные силовые агрегаты. При этом необходима постоянная модернизация производственных мощностей.

Китайские производители будут все агрессивнее выходить на международные рынки, особенно в Европу и Юго-Восточную Азию. Это может вызвать напряженность в отношениях с признанными мировыми автопроизводителями.

В общем-то, уже вызывает, первым об этом вслух решились сказать в концерне «Фольксваген».

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: springerprofessional.de

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
Количество просмотров 7586
11.09.2024
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
+1