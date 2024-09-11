Наконец, разобрались в китайских автобрендах: сколько их, кто и где выпускает

15 ведущих китайских компаний контролируют 60% всех автозаводов страны

Китайские автопроизводители все активнее выходят на мировой рынок, что подтверждается недавним анализом консалтинговой компании ANP Management Consulting.

Исследование описывает как концентрацию производственных мощностей в определенных регионах Китая, так и потенциал для глобальной экспансии и технологических новаций.

Кто, где и сколько

Анализ показал, что 15 ведущих китайских производителей контролируют 60% всех автомобильных заводов страны, что свидетельствует о высокой концентрации в отрасли.

Основные производства сосредоточены в провинциях Гуандун, Цзянсу и Чжэцзян, в то время как западные и северные регионы имеют меньшее наполнение.

Средняя производственная мощность китайских заводов составляет около 173 620 единиц, при этом традиционные производители, такие как Great Wall Motors (14 заводов) и Geely Auto (13 заводов), сохраняют лидирующие позиции.

Однако производители электромобилей, в частности BYD, быстро наращивают свои мощности, и эта компания недавно обогнала Tesla по объемам производства.

Экспорт

Китайские автопроизводители увеличивают экспорт, который в 2023 году составил почти 5 млн автомобилей, что частично компенсирует избыточные мощности. В то же время наблюдается агрессивная ценовая война и консолидация на рынке, где менее эффективные производители сталкиваются с трудностями.

Планы

Будущее китайского автопрома связано с дальнейшими инвестициями в технологии, такими как автономное вождение, возможности подключения и альтернативные силовые агрегаты. При этом необходима постоянная модернизация производственных мощностей.

Китайские производители будут все агрессивнее выходить на международные рынки, особенно в Европу и Юго-Восточную Азию. Это может вызвать напряженность в отношениях с признанными мировыми автопроизводителями.

В общем-то, уже вызывает, первым об этом вслух решились сказать в концерне «Фольксваген».

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Источник: springerprofessional.de