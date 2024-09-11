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Названы самые надежные китайские двигатели

Автоэксперт Ковалев: самые выносливые китайские моторы ставят на Chery и Exeed

Надежные китайские моторы перечислил автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев. Он упомянул двигатели линейки Acteco. Это серия ДВС, разработанная совместно Chery и австрийской компанией AVL, которая также сотрудничает с Volkswagen, сообщил специалист.

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Он пояснил, что такие двигатели устанавливают на автомобили Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour и Kaiyi. Агрегаты неоднократно получали престижную премию China Heart.

Надежностью отличаются китайские моторы линейки Blue Core от Changan, а также двигатели от Great Wall Motor, Geely и GAC, поделился Ковалев.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2517
11.09.2024
Фото:Depositphotos
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