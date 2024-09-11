Водитель не уступил дорогу: в жесткой аварии погиб человек, пятеро пострадали

В Башкирии в ДТП погиб мужчина и пострадали двое детей

В Краснокамском районе Башкирии 10 сентября произошло ДТП. Уточняется, что на 69 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск 65-летний водитель ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу Renault Sandero.

После столкновения автомобили развернуло. В отечественном автомобиле погиб 64-летний пассажир. Виновник ДТП госпитализирован.

Также пострадали пассажиры иномарки. Двое родителей и их дети семи лет и одного года получили травмы. Младший ребенок был не пристегнут, а находился на руках у мамы, у него диагностировали сотрясение головного мозга.

По факту инцидента проводится разбирательство.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Госавтоинспекция Башкортостана