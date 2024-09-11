За безопасностью таксистов и пассажиров следят инспекторы МАДИ

За 8 месяцев инспекторы изъяли 1,5 тыс. автомобилей такси у недобросовестных перевозчиков

Почти 23 тыс. автомобилей такси осмотрели инспекторы МАДИ с начала года. Проверки проходили ежедневно сразу в нескольких округах Москвы.

Максим Ликсутов отметил, что за 8 месяцев инспекторы изъяли 1,5 тыс. авто у недобросовестных перевозчиков (в рамках статьи 27.10 КоАП РФ).

Водителям такси напомнили, что в начале и в конце рабочего дня необходимо проходить медосмотр и проводить техконтроль автомобиля. Это важно для безопасности как водителя, так и пассажиров.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Плохое самочувствие водителя или неисправность машины могут привести к аварии. Ежедневные проверки помогают выявить недобросовестных перевозчиков и сделать водителей такси более ответственными. Продолжаем повышать комфорт и безопасность ваших поездок.

Сообщить о нарушениях в такси можно по номеру МАДИ: +7 (495) 540-76-56.

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Источник: Дептранс Москвы