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Самый мощный и быстрый в мире автомобиль с МКП выпустят в количестве 12 единиц

Hennessey презентовал Venom F5-M мощностью 1817 л.с. с «механикой»

Автопроизводитель Hennessey презентовал самый мощный и быстрый автомобиль с механической коробкой передач Venom F5-M. Новинку выпустят ограниченным тиражом всего в 12 экземпляров.

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Под капотом автомобиля двигатель V8 объемом 6.6 л с двойным турбонаддувом, мощностью 1817 л.с. Примечательно, что все модели тиража уже распроданы по внушительной цене 2,65 млн долларов (примерно 240 млн рублей по актуальному курсу).

Разработкой уникальной 6-ступенчатой МКП для Hennessey Venom F5-M занимались американские специалисты совместно с итальянской компанией CIMA. Отмечается, что автомобиль получил настоящую механическую коробку с «гребенчатым» рычагом, благодаря которой процесс вождения будет захватывающим. А особое внимание к деталям делает Venom F5-M не только мощным, но и эстетически привлекательным автомобилем с точки зрения дизайна.

Hennessey Venom F5-M
Hennessey Venom F5-M
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Источник: actualidadmotor.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Hennessey
Количество просмотров 322
11.09.2024
Фото:Hennessey
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