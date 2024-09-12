Скандал: на отечественном заводе изобличили группу проворовавшихся дельцов

СБ КАМАЗа выявила мошенников, продававших грузовики из госзаказа на сторону

Служба безопасности (СБ) КАМАЗа уличила сотрудников завода в махинациях с продажей на сторону грузовиков из госзаказа. Речь идет о двух начальниках Торгово-финансовой компании российского автогиганта, перепродававших через родственников, друзей и контрагентов, желающих подзаработать, востребованные шасси грузовиков, предназначавшиеся партнерам в рамках госзаказа.

Согласно особому поручению руководства производителя, в период с 30 марта 2021 по 16 марта 2022 года компания «Ремдизель» получила возможность получать грузовики со скидкой 9% для их дальнейшей передачи заводам-изготовителям спетехники со скидкой 8%. Один процент компания оставляла себе.

Готовые машины должны были получить госзаказчики, но в реальности их продавали частникам. По версии следствия, часть из этих 8% – разницу между «розничной» и «государственной» ценами, подельники оставляли себе. Таким образом «налево» было продано 1500 грузовиков, злоумышленники заработали приличные суммы, потому что покупателям отгружали наиболее дефицитные модели, за которые клиенты готовы были платить больше.

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Источник: quto.ru