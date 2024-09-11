Этот «кореец» с неубиваемым мотором подешевел: известна цена

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Kia KX1 по цене от 2,3 млн рублей

В РФ подешевел компактный кроссовер Kia KX1. Уточняется, что дилеров привез из Китая один такой автомобиль. Если месяц цена на машину стартовала от 2 398 000 рублей, то к сентябрю он подешевел на 100 тысяч рублей ниже.

К покупке предлагается автомобиль 2023 года в комплектации Sunroof, включающей кожаный мульти-руль, климат- и круиз-контроль, медиасистему с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, отделанные эко-кожей сиденья и прочее.

Под капотом кроссовера 100-сильный атмосферник объемом 1,4 литра, классическая 6-ступенчатая АКП, привод передний.

KIA KX1

Согласно отзывам об этом моторе, при условии своевременного и полного обслуживания с использованием сертифицированных технических жидкостей его реальный ресурс может в разы превышать заявленный производителем. То есть, нередко владельцы без серьезных проблем проезжали с таким мотором и 400 тыс., и 600 тыс. километров, хотя официально срок его службы составляет 200 тыс. километров.

KIA KX1

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»