#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Популярный «китаец» резко подорожал в России

Полноприводный кроссовер Omoda C5 подорожал на ₽190 тыс. с начала продаж в РФ

Со старта продаж в России весной 2023 года полноприводная версия кроссовера Omoda C5 Active подорожала на 190 тыс. рублей. Так, годом ранее она стоила 2,79 млн рублей, сейчас ее цена составляет 2,98 млн рублей.

Omoda C5
Omoda C5
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Полноприводная версия кроссовера в комплектации Supreme за год также подорожала: 3,05 млн рублей на старте продаж, сейчас – 3,12 млн рублей.

Что может помешать Тойоте проехать 500 тысяч км

Базовая комплектация кроссовера под названием Fun с передним приводом стоит 2,23 млн рублей.

Под капотом полноприводного Omoda C5 1,6-литровый мотор мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатый «робот». У переднеприводных вариантов 1,5-литровый мотор мощностью 147 л. с. и вариатор.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 245
12.09.2024
Фото:Omoda
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Omoda C5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв