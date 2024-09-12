Популярный «китаец» резко подорожал в России

Полноприводный кроссовер Omoda C5 подорожал на ₽190 тыс. с начала продаж в РФ

Со старта продаж в России весной 2023 года полноприводная версия кроссовера Omoda C5 Active подорожала на 190 тыс. рублей. Так, годом ранее она стоила 2,79 млн рублей, сейчас ее цена составляет 2,98 млн рублей.

Omoda C5

Полноприводная версия кроссовера в комплектации Supreme за год также подорожала: 3,05 млн рублей на старте продаж, сейчас – 3,12 млн рублей.

Базовая комплектация кроссовера под названием Fun с передним приводом стоит 2,23 млн рублей.

Под капотом полноприводного Omoda C5 1,6-литровый мотор мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатый «робот». У переднеприводных вариантов 1,5-литровый мотор мощностью 147 л. с. и вариатор.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Autonews