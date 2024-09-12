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Обновленный кроссовер с богатым оснащением добрался до РФ: сколько он теперь стоит

На рынке РФ стартовали продажи 211-сильного кроссовера Peugeot 5008 от ₽3,8 млн

Новый кроссовер Peugeot 5008 2024 года появился на рынке РФ по цене от 3,8 млн рублей. Обновленный внедорожник предлагается в комплектации Flagship с двигателем объемом 1,8 л и мощностью 211 л. с. У кроссовера передний привод и АКП.

Peugeot 5008
Peugeot 5008

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Peugeot 5008 в комплектации Flagship имеет богатое оснащение: двухзонный климат-контроль, мультимедиа с сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов, премиальный кожаный салон, беспроводная зарядка для смартфона. В части безопасности у кроссовера фронтальные и боковые подушки безопасности, антиблокировочная система (ABS), система динамической стабилизации (ESP), а также системы помощи при экстренном торможении и старте на подъеме.

Интерьер Peugeot 5008
Интерьер Peugeot 5008

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Также в помощь водителю есть системы контроля усталости, мониторинга слепых зон, предупреждения о возможном столкновении и адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки. Панорамная крыша добавляет ощущение простора в салоне, а передние сиденья оснащены функцией массажа и регулировкой с памятью для водителя.

Кроме того, на рынке появились также кроссоверы 2008 и 4008 по цене за 2,77 млн и 3,42 млн рублей соответственно. Обе модели доступны в комплектации Technology Edition с двигателем объемом 1.6 л и мощностью 170 л. с.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Peugeot
Количество просмотров 434
12.09.2024
Фото:Peugeot
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