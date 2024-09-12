Этого категорически нельзя делать в дорожных заторах, иначе — уголовка

Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, чем чревато агрессивное вождение в пробках

Резкое торможение и ускорение во время пробок могут спровоцировать аварию, поэтому лучше воздержаться от агрессивного вождения в подобной ситуации. Таким советом поделился директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Автовладельцам при попадании в затор нужно быть предельно внимательными и терпеливыми, а из-за резких торможений и набора скорости можно попасть в неконтролируемый занос, предостерегает эксперт.

«Некорректное использование тормозов: постоянное нажатие на педаль тормоза в дорожных заторах приводит к перегреву тормозных колодок и снижает их эффективность. Наряду с этим не рекомендую торможение "в пол“ в момент остановки, так как это может привести к резкому удару, если водитель в автомобиле позади вас не успеет среагировать», – добавил Вадим Стрельбицкий.

Не стоит также пытаться обгонять поток по обочине или встречной полосе, производить перестроения с одной полосы на другую или ехать близко к другому транспортному средству, не соблюдая безопасную дистанцию. Подобные маневры чреваты дорожно-транспортными происшествиями, констатирует Стрельбицкий.

Кроме того, автовладельцам в пробке нужно воздержаться от частых поворотов руля с последующей сменой направления движения, резюмировал Стрельбицкий.

Напомним, с 10 января 2022 года за неоднократное агрессивное вождение введена уголовная ответственность.

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Источник: Российская газета