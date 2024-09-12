Дебют нового кроссовера запланирован на 10 октября: кроме гибридов есть и ДВС

Volkswagen анонсировал кроссовер Tayron 2025 как замену Tiguan Allspace

Volkswagen анонсировал новый кроссовер для Европы, который заменит Tiguan Allspace: что известно о Tayron?

Немецкий производитель Volkswagen анонсировал первый официальный тизер европейской версии кроссовера Tayron 2025. Его дебют запланирован на 10 октября, на американском рынке модель будет продаваться как новый Tiguan 2025 года.

Volkswagen Tayron 2025

Судя по тизеру, дизайн европейского Tayron будет напоминать китайский Tayron L, который уже показало Министерство промышленности КНР в документах. Китайская версия Tayron L по размерам больше европейского Tiguan: его длина 4684 мм – на 133 мм больше. Точные габариты пока неизвестны, очевидно, что автомобиль будет крупнее обычного Tiguan.

Volkswagen Tayron 2025

Что касается силового агрегата, то в Европе ожидаются гибридные версии, включая мягкие гибриды и подключаемые гибриды. Кроме того, не исключено, что будут и традиционные бензиновые и дизельные двигатели. Самая мощная гибридная установка развивает 268 л.с. и обеспечивает запас хода на электротяге до 100 км.

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Источник: 32cars.ru