Sportcar Racing Team при поддержке Rolf снова лидирует в гонках на выносливость

Бренд моторных масел Rolf — титульный партнер команды Sportcar Racing Team

На автодроме Moscow Raceway в Подмосковье прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость. В соревновании участвовала 31 команда, но не все смогли успешно завершить гонку.

Уикенд оказался непростым: команды столкнулись с техническими проблемами и серьезной конкурентной борьбой в классах. Ошибки соперников приводили к повреждениям машин и сходам.

В классе GT экипаж Sportcar Racing Team при поддержке бренда высокотехнологичных масел Rolf боролся на автомобиле Porsche 718 Cayman Clubsport RS. Основными соперниками в борьбе за подиум для нашей команды стали пилоты на автомобилях Mercedes-AMG GT4, BMW и Toyota Supra GT4.

Экипаж Sportcar Racing Team на автомобиле Porsche 718 Cayman Clubsport RS

Пилотам на Porsche удалось максимально стабильно и быстро проехать свои отрезки четырехчасовой гонки, избежать поломок и контактов с другими участниками. Техническая команда провела большую подготовительную работу с автомобилем. На гонке была четко выстроена тактика питстопов, использования шин, проведена инженерная работа и настройка автомобиля для четырехчасового марафона.

За гонку механики провели четыре блестящих питстопа в режиме желтых флагов, что помогло сохранить драгоценные секунды и увеличить отрыв от ближайших соперников.

Это позволило команде Sportcar Racing Team не просто выйти на третью позицию в классе, но и сохранить её до самого финиша. Отрыв от экипажа на автомобиле Mercedes-AMG GT4, завершившего гонку на втором месте, составил всего 18 секунд.

Набранные по итогам четырех этапов очки позволили команде занять первую позицию не только в классе GT, но и в абсолютном зачете.

Поздравляем команду с отличными результатами и желаем удачи на следующем этапе — спринтерских гонках Сбер Первый GT Cup, который пройдет 21 сентября на том же автодроме.