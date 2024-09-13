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Sportcar Racing Team при поддержке Rolf снова лидирует в гонках на выносливость

Бренд моторных масел Rolf — титульный партнер команды Sportcar Racing Team

На автодроме Moscow Raceway в Подмосковье прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость. В соревновании участвовала 31 команда, но не все смогли успешно завершить гонку.

Уикенд оказался непростым: команды столкнулись с техническими проблемами и серьезной конкурентной борьбой в классах. Ошибки соперников приводили к повреждениям машин и сходам.

В классе GT экипаж Sportcar Racing Team при поддержке бренда высокотехнологичных масел Rolf боролся на автомобиле Porsche 718 Cayman Clubsport RS. Основными соперниками в борьбе за подиум для нашей команды стали пилоты на автомобилях Mercedes-AMG GT4, BMW и Toyota Supra GT4.

Экипаж Sportcar Racing Team на автомобиле Porsche 718 Cayman Clubsport RS
Экипаж Sportcar Racing Team на автомобиле Porsche 718 Cayman Clubsport RS

Пилотам на Porsche удалось максимально стабильно и быстро проехать свои отрезки четырехчасовой гонки, избежать поломок и контактов с другими участниками. Техническая команда провела большую подготовительную работу с автомобилем. На гонке была четко выстроена тактика питстопов, использования шин, проведена инженерная работа и настройка автомобиля для четырехчасового марафона.

За гонку механики провели четыре блестящих питстопа в режиме желтых флагов, что помогло сохранить драгоценные секунды и увеличить отрыв от ближайших соперников.

Это позволило команде Sportcar Racing Team не просто выйти на третью позицию в классе, но и сохранить её до самого финиша. Отрыв от экипажа на автомобиле Mercedes-AMG GT4, завершившего гонку на втором месте, составил всего 18 секунд.

Набранные по итогам четырех этапов очки позволили команде занять первую позицию не только в классе GT, но и в абсолютном зачете.

Поздравляем команду с отличными результатами и желаем удачи на следующем этапе — спринтерских гонках Сбер Первый GT Cup, который пройдет 21 сентября на том же автодроме.

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«За рулем»
Фото:Sportcar Racing Team
Количество просмотров 99
13.09.2024
Фото:Sportcar Racing Team
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