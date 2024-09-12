«Открытие» и ВТБ назвали автомобили, подешевевшие в 2024 году

Исследование: в РФ в 2024 году снизились цены на спорткары и люксовые авто

Сильнее всего в России в 2024 году подешевели спорткары, люксовые автомобили и машины бизнес-класса. Таковы результаты совместного исследования банков ВТБ и «Открытие», а также компании «Автомаркетолог». Авторы исследования установили, что с начала года средневзвешенная цена на новые легковые автомобили в России поэтапно росла и дошла до «пика» в марте, составив 3,3 млн рублей. Потом цена начала падать и к маю составила минимальные 2,77 млн рублей.

В июне и в июле средневзвешенная стоимость новых машин составила около 2,8 млн рублей, в августе – около 3 млн рублей, что примерно на 6% выше, чем в 2023 году.

При этом в нескольких сегментах авторынка цены снизились. Так, средняя цена новых люксовых авто и спорткаров с января по июль упала на 15% в годовом выражении и составила 14,38 млн рублей, а машины бизнес-класса за это время подешевели в среднем на 3%, до 6,17 млн рублей.

Эксперты объясняют это стабилизацией цен на люксовые и спортивные машины после существенного роста в 2023 году, а также с сократившимся предложением в премиум-сегменте.

Субкомпактные автомобили А-класса и минивэны в январе-июле подорожали. Их средневзвешенные цены выросли на 80% и 54%, достигнув 2,48 млн и 6,6 млн рублей соответственно.

«Изменения в динамике средневзвешенной цены на новые автомобили, которые мы наблюдаем в 2024 году, напрямую зависят от структуры продаж на рынке. В частности, они объясняются ростом доли бренда LADA в первой половине года. Осенью средневзвешенная цена, скорее всего, продолжит расти, что станет, в том числе, следствием очередного увеличения цен на машины LADA, которое произошло в середине августа. Этот тренд будет формироваться и под воздействием факторов, которые влияют на рост рекомендованных дистрибуторами цен», – рассказала исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: Пресс-служба «Открытие-Авто»