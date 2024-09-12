Lada Niva Legend получила несколько новых доработок

АВТОВАЗ представил обновленную Lada Niva Legend со светодиодными ДХО

Внедорожник Lada Niva Legend получил модернизированную светотехнику, а также новый цвет. На автомобиль начали устанавливать светодиодные лампы в секциях дневных ходовых огней.

Lada Niva Legend

Светодиодные ДХО более надежны и долговечны, чем фонари с лампой накаливания. Также они делают автомобиль более заметным, что повышает безопасность: яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза.

Интерьер Lada Niva Legend

Светодиодные ДХО доступны для всех комплектаций Niva Legend, за исключением базовой версии Classic (от 981 000 руб.). Стоимость новой опции в составе внедорожников составляет 7 тыс. руб.

Также у Lada Niva Legend стал доступен новый цвет окраски кузова: с сентября на классический внедорожник возвращается золотисто-коричневый металлик «кориандр».

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Пресс-служба АВТОВАЗа