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Lada Niva Legend получила несколько новых доработок

АВТОВАЗ представил обновленную Lada Niva Legend со светодиодными ДХО

Внедорожник Lada Niva Legend получил модернизированную светотехнику, а также новый цвет. На автомобиль начали устанавливать светодиодные лампы в секциях дневных ходовых огней.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend
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Светодиодные ДХО более надежны и долговечны, чем фонари с лампой накаливания. Также они делают автомобиль более заметным, что повышает безопасность: яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза.

Интерьер Lada Niva Legend
Интерьер Lada Niva Legend

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Светодиодные ДХО доступны для всех комплектаций Niva Legend, за исключением базовой версии Classic (от 981 000 руб.). Стоимость новой опции в составе внедорожников составляет 7 тыс. руб.

Также у Lada Niva Legend стал доступен новый цвет окраски кузова: с сентября на классический внедорожник возвращается золотисто-коричневый металлик «кориандр».

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Пресс-служба АВТОВАЗа

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2143
12.09.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+43