На Сахалине автобус с пассажирами съехал в кювет

В аварии с участием автобуса на Сахалине пострадали шесть человек

На Сахалине 11 сентября вечером произошло ДТП с участием автобуса. По предварительной информации, 43-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, следовавшем в северном направлении. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал с трассы, но не перевернулся.

Уточняется, что в результате инцидента шестеро пассажиров получили пострадали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Госавтоинспекция Сахалинской области