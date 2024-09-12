#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

На Сахалине автобус с пассажирами съехал в кювет

В аварии с участием автобуса на Сахалине пострадали шесть человек

Что может помешать Тойоте проехать 500 тысяч км

На Сахалине 11 сентября вечером произошло ДТП с участием автобуса. По предварительной информации, 43-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, следовавшем в северном направлении. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал с трассы, но не перевернулся.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Уточняется, что в результате инцидента шестеро пассажиров получили пострадали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Госавтоинспекция Сахалинской области

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 54
12.09.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0