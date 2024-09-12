На Сахалине автобус с пассажирами съехал в кювет
В аварии с участием автобуса на Сахалине пострадали шесть человек
На Сахалине 11 сентября вечером произошло ДТП с участием автобуса. По предварительной информации, 43-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, следовавшем в северном направлении. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал с трассы, но не перевернулся.
Уточняется, что в результате инцидента шестеро пассажиров получили пострадали. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: Госавтоинспекция Сахалинской области
Фото:МВД Медиа
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12.09.2024
Фото:МВД Медиа
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