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Дилеры выдвинули пять требований к автозаводам

РОАД предложила ввести новые требования к автозаводам, которые могут резко покинуть Россию

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отправила письмо министру промышленности и торговли Российской Федерации Антону Алиханову с предложением ввести новые требования к автозаводам, которые могли бы помочь в регулировании отрасли и защите потребителей от недобросовестных действий. Среди таких действий упоминается внезапный уход компании с российского рынка.

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В своем послании дилеры указали, что необходимо введение обязанности автопроизводителей хранить данные для диагностики и ремонта любого автомобиля в течение 10 лет на специальном сервере, находящемся на территории РФ. Также заводы должны создавать склады запчастей, обеспечивающих обслуживание и ремонт авто в течение гарантийного периода и срока эксплуатации.

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Также в РОАД высказали пожелание, чтобы автопроизводители русифицировали медиасистемы машин, ввезенных на территорию России, а также переводили на русский язык каталоги комплектующих и руководство по эксплуатации. Дилеры, в том числе, предложили обязать автопроизводителей проводить в РФ курсы по эксплуатации и ремонту техники.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 357
12.09.2024
Фото:freepik / usertrmk
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