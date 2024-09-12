Дилеры выдвинули пять требований к автозаводам

РОАД предложила ввести новые требования к автозаводам, которые могут резко покинуть Россию

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отправила письмо министру промышленности и торговли Российской Федерации Антону Алиханову с предложением ввести новые требования к автозаводам, которые могли бы помочь в регулировании отрасли и защите потребителей от недобросовестных действий. Среди таких действий упоминается внезапный уход компании с российского рынка.

В своем послании дилеры указали, что необходимо введение обязанности автопроизводителей хранить данные для диагностики и ремонта любого автомобиля в течение 10 лет на специальном сервере, находящемся на территории РФ. Также заводы должны создавать склады запчастей, обеспечивающих обслуживание и ремонт авто в течение гарантийного периода и срока эксплуатации.

Также в РОАД высказали пожелание, чтобы автопроизводители русифицировали медиасистемы машин, ввезенных на территорию России, а также переводили на русский язык каталоги комплектующих и руководство по эксплуатации. Дилеры, в том числе, предложили обязать автопроизводителей проводить в РФ курсы по эксплуатации и ремонту техники.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Газета.Ru