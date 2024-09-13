2,5 л на 100 км: этот «японец» установил новый рекорд по экономии топлива

Toyota Prius внесли в Книгу рекордов Гиннесса как гибрид с наименьшим расходом топлива

Новый Toyota Prius пятого поколения установил новый рекорд по экономии топлива в поездке от западного до восточного побережья США. Достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Toyota Prius

Водитель Toyota Prius Уэйн Гердес проехал 3211,7 мили (5168,7 км) от здания мэрии Лос-Анджелеса до мэрии Нью-Йорка. Средний расход топлива составил 93,158 мили на галлон в смешанном цикле, что эквивалентно примерно 2,5 л на 100 км.

Интерьер Toyota Prius

На пути автомобиль поднимался на высоту 2100 м и проезжал через пустыню Мохаве, где температура воздуха поднималась до 40 °С.

Гибридная модификация Toyota Prius с 2-литровым атмосферным двигателем развивает 193 л.с., до «сотни» автомобиль разгоняется за 7,5 секунды.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: пресс-служба компании Toyota