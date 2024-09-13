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2,5 л на 100 км: этот «японец» установил новый рекорд по экономии топлива

Toyota Prius внесли в Книгу рекордов Гиннесса как гибрид с наименьшим расходом топлива

Новый Toyota Prius пятого поколения установил новый рекорд по экономии топлива в поездке от западного до восточного побережья США. Достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Toyota Prius
Toyota Prius
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Водитель Toyota Prius Уэйн Гердес проехал 3211,7 мили (5168,7 км) от здания мэрии Лос-Анджелеса до мэрии Нью-Йорка. Средний расход топлива составил 93,158 мили на галлон в смешанном цикле, что эквивалентно примерно 2,5 л на 100 км.

Интерьер Toyota Prius
Интерьер Toyota Prius

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На пути автомобиль поднимался на высоту 2100 м и проезжал через пустыню Мохаве, где температура воздуха поднималась до 40 °С.

Гибридная модификация Toyota Prius с 2-литровым атмосферным двигателем развивает 193 л.с., до «сотни» автомобиль разгоняется за 7,5 секунды.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: пресс-служба компании Toyota

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 2468
13.09.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Prius ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Prius  2010
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Надежности и эксплуатационные расходы. Автоматика спасла жизнь, избежал ДТП.
Недостатки:
Ломучий привод поясничного подпора. Отслаивание окантовки стекол люка.
Комментарий:
Очередная статья человека не экслатировавшего Приусы. Недостаточная поворачиваемоть - где вы ее видели? резиновая тягомотина... А вы пробовали нажимать на педаль газа? Только машины от 2.5 литров могут соперничать с Приусом в разгоне. В общем твердая двойка статье!
+2