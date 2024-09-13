367-сильный гибридный кроссовер с дальностью хода 1300 км привезут в Россию
Кроссовер Exeed RX с гибридным мотором и передовой навигацией появится в РФ
Китайский автопроизводитель Exeed планирует вывести на российский рынок кроссовер RX с гибридной силовой установкой. Автомобиль способен проехать до 160 км на электротяге, а комбинированный запас хода равен 1,3 тыс. километров.
Exeed RX
Exeed RX оснащен 3-скоростной гибридной трансмиссией и аккумуляторной технологией M3P от фирмы CATL. Моноприводный вариант автомобиля развивает 367 л. с., а полноприводный – 605 л.с.
Exeed RX
Автомобиль оборудован интеллектуальной навигационной системой Navigate on Autopilot, разработанной для бесперебойной работы на городских дорогах и автомагистралях.
Сроки появления Exeed RX в России не раскрываются.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: Газета.ru
Фото:Exeed
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13.09.2024
Фото:Exeed
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