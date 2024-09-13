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Почему таксисты вместо аренды стали брать машину в лизинг — разбираемся

В России в 2 раза вырос спрос на лизинг автомобилей среди водителей такси

Водители такси вместо аренды транспортного средства для работы стали чаще брать автомобили в лизинг. За год спрос на эту услугу вырос до 15%, благодаря мерам господдержки и лояльным условиям периода платежей.

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По мнению аналитиков, такой повышенный интерес к лизингу объясняется увеличением количества водителей, рассматривающих работу в такси как основной вид деятельности, а также ростом их доходов. Позитивное влияние на востребованность услуги оказывает и программа льготного лизинга, запущенная Минпромторгом. В рамках программы можно сократить авансовые платежи на 10%.

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Рост числа клиентов лизинговых компаний увеличивается благодаря сокращению доли водителей, арендовавших машины у автопарков. Согласно данным «ГТК-Холдинга», доля таких водителей сократилась с 80 до 75%.

Директор по продажам ЛК «Европлан» Иван Коровников уточнил, что спрос на лизинг такси вырос в два раза по сравнению с 2023 годом. Чаще всего в лизинг арендуют такие модели, как Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Class, Kia K5, Geely Coolray. В «ВТБ Лизинг» рассказали, что самыми востребованными машинами стали Lada, Chery и Haval.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 148
13.09.2024
Фото:АГН Москва
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