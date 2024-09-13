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Этот «китаец» рекордно подорожал со старта продаж в России

Fresh: кроссовер Geely Coolray с начала продаж в России подорожал на ₽1,5 млн

Китайский кроссовер Geely Coolray за четыре года с начала продаж в РФ стал дороже на 1,5 млн рублей, рассказал глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. В РФ кроссовер начали продавать в 2020 году.

Geely Coolray
Geely Coolray
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В мае открылись продажи бюджетной версии по цене 1,1 млн рублей. А к концу 2022 года модель начали предлагать уже от 2,3 млн рублей. В октябре 2023 года обновленная версия кроссовера предлагалась за 2,6 млн рублей, напомнил специалист.

Интерьер Geely Coolray
Интерьер Geely Coolray

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Сейчас кроссовер первого поколения можно купить по цене от 2,3 млн рублей, а новую модель – от 2,6 млн рублей. То есть, за четыре года продаж в России автомобиль подорожал на 1,5 млн рублей, подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 5543
13.09.2024
Фото:Geely
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