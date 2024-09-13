#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Точнее и быстрее: автозавод ускорил процесс производства элементов кузова моделей

УАЗ внедрил новацию при производстве моделей Профи, Патриота и Пикапа

Отечественный Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в рамках программы модернизации моделей «Профи», «Патриот» и «Пикап» внедряет новации. Силами специалистов концерна создан специальный сварочный кондуктор, позволяющий повысить точность и качество сварки, а также упростить и ускорить процесс производства элементов кузова. Об этом рассказал представитель компании.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Ресурс полмиллиона км! — С каким мотором купить подержанный Volkswagen
«Принцип работы устройства основан на последовательной закладке деталей. После их установки подается воздух, который фиксирует детали с помощью девяти пневмоцилиндров, а затем происходит контактная сварка. При необходимости переналадки на другую модификацию достаточно переставить некоторые узлы и изменить расположение упоров», – объяснили на предприятии.

В процессе работы использовались только современные технологии и высококачественные материалы. Например, запаса прочности дросселей, используемых в кондукторе, хватит на один млн срабатываний. Все части и открытые элементы конструкции покрыты защитным составом от коррозии. Ложементы, контактирующие с кузовными деталями, выполнены из стали, которая предварительно прошла специальную механическую и термическую обработку для повышения твердости.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 1116
13.09.2024
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0