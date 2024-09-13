Точнее и быстрее: автозавод ускорил процесс производства элементов кузова моделей

УАЗ внедрил новацию при производстве моделей Профи, Патриота и Пикапа

Отечественный Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в рамках программы модернизации моделей «Профи», «Патриот» и «Пикап» внедряет новации. Силами специалистов концерна создан специальный сварочный кондуктор, позволяющий повысить точность и качество сварки, а также упростить и ускорить процесс производства элементов кузова. Об этом рассказал представитель компании.

«Принцип работы устройства основан на последовательной закладке деталей. После их установки подается воздух, который фиксирует детали с помощью девяти пневмоцилиндров, а затем происходит контактная сварка. При необходимости переналадки на другую модификацию достаточно переставить некоторые узлы и изменить расположение упоров», – объяснили на предприятии.

В процессе работы использовались только современные технологии и высококачественные материалы. Например, запаса прочности дросселей, используемых в кондукторе, хватит на один млн срабатываний. Все части и открытые элементы конструкции покрыты защитным составом от коррозии. Ложементы, контактирующие с кузовными деталями, выполнены из стали, которая предварительно прошла специальную механическую и термическую обработку для повышения твердости.

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Источник: Известия