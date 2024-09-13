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Легковушка столкнулась с поездом: подробности серьезного ДТП в Приамурье

В Магдагачинском районе Амурской области около полуночи автомобиль столкнулся с поездом

В Магдагачинском районе Амурской области около полуночи произошло ДТП: автомобиль столкнулся с поездом. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель 1989 года рождения. Мужчина нарушил правила проезда ж/д переезда.

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Также принадлежащий ему ВАЗ-2121 не был зарегистрирован в установленном порядке.

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В результате аварии водитель пострадал, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: управление ГИБДД по Амурской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 87
13.09.2024
Фото:МВД Медиа
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