Легковушка столкнулась с поездом: подробности серьезного ДТП в Приамурье

В Магдагачинском районе Амурской области около полуночи автомобиль столкнулся с поездом

В Магдагачинском районе Амурской области около полуночи произошло ДТП: автомобиль столкнулся с поездом. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель 1989 года рождения. Мужчина нарушил правила проезда ж/д переезда.

Также принадлежащий ему ВАЗ-2121 не был зарегистрирован в установленном порядке.

В результате аварии водитель пострадал, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: управление ГИБДД по Амурской области