200-сильный кроссовер из Китая с японским мотором есть у соседей – ждем в России?

Вседорожник Dongfeng Mage с мотором Honda вышел на рынок Беларуси за ₽ 2,5 млн

На рынке Белоруссии стартовали продажи кроссовера Dongfeng Mage по цене 87,2 тыс. белорусских рублей. Ранее представители китайского бренда заявили, что рассматривается вариант поставок модели и в Россию.

Dongfeng Mage

В пересчете на российскую валюту это примерно 2,5 млн. Новинку позиционируют, как конкурента Geely Atlas нового поколения, стоимость которого стартует от 99 тыс. белорусских рублей (2,835 млн. российских рублей в пересчете по текущему курсу).

Интерьер Dongfeng Mage

Бензиновый Dongfeng Mage оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 200 л. с. Отмечается что при разработке мотора принимали участие инженеры Honda. В паре с двигателем работает 7-ступенчатой преселективный «робот» знаменитой марки Getrag.

На текущем этапе доступен передний привод, но позже будут и полноприводные модели. В длину кроссовер составляет 4650 мм, размер колёсной базы – 2 775 мм. В «базе» заявлены панорамная крыша, электропривод передних кресел и двери багажника, беспроводная зарядка смартфона, продвинутый круиз-контроль и другие опции.

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Источник: Quto