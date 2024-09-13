#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

200-сильный кроссовер из Китая с японским мотором есть у соседей – ждем в России?

Вседорожник Dongfeng Mage с мотором Honda вышел на рынок Беларуси за ₽ 2,5 млн

На рынке Белоруссии стартовали продажи кроссовера Dongfeng Mage по цене 87,2 тыс. белорусских рублей. Ранее представители китайского бренда заявили, что рассматривается вариант поставок модели и в Россию.

Dongfeng Mage
Dongfeng Mage
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В пересчете на российскую валюту это примерно 2,5 млн. Новинку позиционируют, как конкурента Geely Atlas нового поколения, стоимость которого стартует от 99 тыс. белорусских рублей (2,835 млн. российских рублей в пересчете по текущему курсу).

Интерьер Dongfeng Mage
Интерьер Dongfeng Mage

Ресурс полмиллиона км! — С каким мотором купить подержанный Volkswagen

Бензиновый Dongfeng Mage оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 200 л. с. Отмечается что при разработке мотора принимали участие инженеры Honda. В паре с двигателем работает 7-ступенчатой преселективный «робот» знаменитой марки Getrag.

На текущем этапе доступен передний привод, но позже будут и полноприводные модели. В длину кроссовер составляет 4650 мм, размер колёсной базы – 2 775 мм. В «базе» заявлены панорамная крыша, электропривод передних кресел и двери багажника, беспроводная зарядка смартфона, продвинутый круиз-контроль и другие опции.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Autohome
Количество просмотров 1050
13.09.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0