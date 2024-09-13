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Названы самые выносливые и недорогие подержанные седаны в России

Эксперт Рязанов перечислил три самых надежных седана с пробегом на рынке РФ

Среди подержанных седанов в России самыми доступными и надежными являются Volkswagen Polo, Renault Logan и Ford Focus, рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

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Цена Volkswagen Polo пятого поколения стартует от 600 тыс. рублей. Автомобиль собирали в Калуге, то есть запчасти на него можно будет легко отыскать, отметил специалист.

Самые выносливые версии Polo – модели с атмосферным двигателем 1.6 MPi (105 или 110 л. с.) и 6-ступенчатой МКП MQ200. Эти узлы не требовали дополнительных вложений на протяжении 300 тыс. километров пробега.

Также надежен и 6-ступенчатый гидроавтомат AQ160, выступающий аналогом японской автоматической коробки Aisin TF-60SN, он прослужит не менее 260 тыс. километров, рассказал Рязанов.

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Renault Logan второго поколения, который выпускали в РФ, также отличается надежностью. Цена на него стартует от 850 тыс. рублей. Самый выносливый вариант – с мотором К4М 1.6 (102 л. с.), который при бережной эксплуатации способен проехать без серьезных поломок 500 тыс. километров.

Также Рязанов упомянул среди самых надежных недорогих подержанных седанов Ford Focus третьего поколения, оснащенный двигателями 1.6 (105 л. с.) и 1.5 (150 л. с.). Эти версии спокойно проезжают 300 тыс. километров. К тому же модель отличается хорошей управляемостью. Цена такого б/у седана в приемлемом состоянии начинается от 700 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3286
13.09.2024
Фото:Depositphotos
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