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Баварский седан из 90-х в идеальном состоянии и с минимальным пробегом продают в России

BMW 7-Series E32 1991 года выпуска с пробегом 12 тыс. км продают в РФ за 7,5 млн

На просторах российских интернет-площадок по продаже автомобилей появилась настоящая жемчужина – BMW 7-Series E32 1991 года выпуска. Этот седан можно смело назвать «капсулой времени», так как он провёл всю свою жизнь в Германии, проехав за 33 года всего 12 тысяч километров.

BMW 7-Series E32
BMW 7-Series E32
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В России эта модель классифицируется как раритетная, и её состояние идеально соответствует этому статусу. Несмотря на свой солидный возраст, BMW 7-Series E32 выглядит как новая. Отсутствуют следы перекраски, все элементы автомобиля оригинальные, даже штатный инструмент на месте.

BMW 7-Series E32
BMW 7-Series E32

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Под капотом у седана находится 3,0-литровый шестицилиндровый бензиновый двигатель мощностью 188 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатым автоматом. Темно-серый кузов гармонично сочетается с белым салоном, отделанным деревом.

Хоть комплектация автомобиля и не самая богатая по современным меркам, она всё же впечатляет: двухзонный климат-контроль, кассетная аудиосистема, бортовой компьютер, электролюк – всё это присутствует. Стоит отметить, что в те годы даже роскошные автомобили комплектовались шинами с высоким профилем.

BMW 7-Series E32
BMW 7-Series E32

На сегодняшний день найти в России «капсульный» немецкий автомобиль из 1980-1990-х годов практически невозможно. Поэтому этот BMW 7-Series E32 представляет собой настоящую ценность для коллекционеров и энтузиастов.

Интерьер BMW 7-Series E32
Интерьер BMW 7-Series E32

Цена на этот раритет составляет 7,5 миллионов рублей, что сопоставимо с ценой почти новой BMW 7-Series предпоследнего поколения G12.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 485
14.09.2024
Фото:Auto.ru
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