Популярный в России бренд готовит две стильные и экономичные новинки

21 сентября Hongqi представит гибридный кроссовер HS3 и обновленный седан H5

Китайский автопроизводитель Hongqi, известный своими роскошными автомобилями по адекватным ценам, готовится к премьере двух новинок: гибридной версии кроссовера HS3 и обновленного седана H5. Официальная дата премьеры назначена на 21 сентября.

Новинкой для компании станет гибридная версия кроссовера HS3. Под капотом у него бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 169 л. с., работающий в паре с электродвигателем. Такой тандем обеспечивает впечатляющий запас хода – 1,1 тыс. км. На чистом электричестве кроссовер может проехать до 115 км, что делает его идеальным для поездок по городу с минимальными затратами.

Hongqi HS3

Седан H5 получит не только новый внешний вид, но и ряд улучшений. Внешность автомобиля становится более спортивной за счет затемненных фар и задних фонарей, черной решетки радиатора и декоративных элементов бамперов. В салоне появится темно-красная отделка, придающая ему более роскошный вид.

Ключевым обновлением станет более производительная медиасистема с расширенным функционалом. Кроме того, седан получил функцию автоматической парковки, что значительно облегчит жизнь водителям в условиях плотного городского движения.

Hongqi H5

Для седана Hongqi H5 предлагается на выбор три силовых агрегата:

Бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 169 л. с.

Двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л. с.

Гибридная версия на основе мотора 1.5.

Ожидается, что новинки Hongqi станут доступны для покупки в Китае уже в ближайшие месяцы. Возможно, в будущем они появятся и на других рынках, что позволит компании выйти на международную арену с новой силой.

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Источник: Autohome