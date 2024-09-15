#
Где сэкономить?Путешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Популярный в России бренд готовит две стильные и экономичные новинки
15 сентября
Популярный в России бренд готовит две стильные и экономичные новинки
21 сентября Hongqi представит гибридный...
Интерьер Toyota Rush
15 сентября
Этот надежный семиместный японский кроссовер стоит дешевле «китайцев»
В РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы...
Тойта откажется от ДВС? Но электрокары тоже не eё путь
15 сентября
Тойта откажется от ДВС? Но электрокары тоже не eё путь
Toyota делает ставку на гибриды на фоне...

Популярный в России бренд готовит две стильные и экономичные новинки

21 сентября Hongqi представит гибридный кроссовер HS3 и обновленный седан H5

Китайский автопроизводитель Hongqi, известный своими роскошными автомобилями по адекватным ценам, готовится к премьере двух новинок: гибридной версии кроссовера HS3 и обновленного седана H5. Официальная дата премьеры назначена на 21 сентября.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Новинкой для компании станет гибридная версия кроссовера HS3. Под капотом у него бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 169 л. с., работающий в паре с электродвигателем. Такой тандем обеспечивает впечатляющий запас хода – 1,1 тыс. км. На чистом электричестве кроссовер может проехать до 115 км, что делает его идеальным для поездок по городу с минимальными затратами.

Hongqi HS3
Hongqi HS3

Как переделывали УАЗы для других стран во времена СССР

Седан H5 получит не только новый внешний вид, но и ряд улучшений. Внешность автомобиля становится более спортивной за счет затемненных фар и задних фонарей, черной решетки радиатора и декоративных элементов бамперов. В салоне появится темно-красная отделка, придающая ему более роскошный вид.

Ключевым обновлением станет более производительная медиасистема с расширенным функционалом. Кроме того, седан получил функцию автоматической парковки, что значительно облегчит жизнь водителям в условиях плотного городского движения.

Hongqi H5
Hongqi H5

Для седана Hongqi H5 предлагается на выбор три силовых агрегата:

  • Бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 169 л. с.
  • Двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л. с.
  • Гибридная версия на основе мотора 1.5.

Ожидается, что новинки Hongqi станут доступны для покупки в Китае уже в ближайшие месяцы. Возможно, в будущем они появятся и на других рынках, что позволит компании выйти на международную арену с новой силой.

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Hongqi
Количество просмотров 1
15.09.2024
Фото:Hongqi
Поделиться:
Оцените материал:
0