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Никакого экстрима во время покатушек: самокатчикам ограничат скорость

Минтранс ограничит пользователям СИМ скорость до 10 км/ч рядом с пешеходами

В России могут ограничить скорость до 10 км/ч пользователям электросамокатов и других видов средств индивидуальной мобильности (СИМ) при движении в непосредственной близости с пешеходами. Соответствующий проект постановления Правительства РФ подготовил Минтранс, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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«Проектом постановления в целях решения данной проблематики дополнительно ограничиваются СИМ при движении вблизи пешехода до 10 км/ч, что позволит снизить риски столкновений с пешеходами, а также сохранить комфорт движения пешеходов», – говорится в документе.

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В пояснительной записке к проекту говорится, что принятию этого решения предшествовала негативная реакция общества на передвижение СИМ по тротуарам, а также необходимость определения более четких и рамочных правил их передвижения на совмещенной инфраструктуре.

В Минтрансе предлагает внести четкое определение СИМ, правила его остановки и стоянки, ввести запрет на перевозку пассажиров. Кроме того, необходим новый дорожный знак, определяющий территорию, по которой движение СИМ будет запрещено.

Появится термин «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности», таким образом на них распространятся Правила дорожного движения, как для водителей, включая административную ответственность за нарушение ПДД, уточнили в Минтрансе.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 3
16.09.2024
Фото:АГН Москва
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