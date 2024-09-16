Прецедент: пользователю электросамоката выписали крупнейший в истории РФ штраф

Нарушившему правила аренды СИМ выписали штраф в размере 100 тыс. рублей

В России впервые выписали штраф в размере 100 тыс. рублей пользователю средства индивидуальной мобильности (СИМ). Факт штрафа подтвердил кикшеринговый сервис «Яндекс Go».

Представители сервиса уточнили, что пользователя СИМ оштрафовали за то, что он передал арендованный электросамокат несовершеннолетним. Соответствующие фотографии в службу поддержки сервиса предоставил очевидец, заснявший трех подростков, катающихся на одном самокате.

«Подтверждаем факт выписанного штрафа», – сообщили в пресс-службе кикшерингового сервиса.

В компании уточнили, что по номеру на электросамокате и времени сделанного фото, сообщенного очевидцем, специалисты «Яндекс Go» зафиксировали поездку. В итоге пользователю, арендовавшему СИМ, выписали крупный штраф в размере 100 тысяч рублей.

«С 1 сентября в Яндекс Go действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними – 100 тыс. рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет», – напомнили в пресс-службе компании.

Ранее Дептранс Москвы сообщил о намерении направить в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тыс. рублей.

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Источник: ria.ru