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Прецедент: пользователю электросамоката выписали крупнейший в истории РФ штраф

Нарушившему правила аренды СИМ выписали штраф в размере 100 тыс. рублей

В России впервые выписали штраф в размере 100 тыс. рублей пользователю средства индивидуальной мобильности (СИМ). Факт штрафа подтвердил кикшеринговый сервис «Яндекс Go».

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Представители сервиса уточнили, что пользователя СИМ оштрафовали за то, что он передал арендованный электросамокат несовершеннолетним. Соответствующие фотографии в службу поддержки сервиса предоставил очевидец, заснявший трех подростков, катающихся на одном самокате.

«Подтверждаем факт выписанного штрафа», – сообщили в пресс-службе кикшерингового сервиса.

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В компании уточнили, что по номеру на электросамокате и времени сделанного фото, сообщенного очевидцем, специалисты «Яндекс Go» зафиксировали поездку. В итоге пользователю, арендовавшему СИМ, выписали крупный штраф в размере 100 тысяч рублей.

«С 1 сентября в Яндекс Go действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними – 100 тыс. рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет», – напомнили в пресс-службе компании.

Ранее Дептранс Москвы сообщил о намерении направить в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тыс. рублей.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
16.09.2024
Фото:АГН Москва
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